Ахмед Муса

Нападающий сборной Нигерии

Ахмед Муса воспользовался затишьем в футбольной карьере, чтобы расширить свой бизнес в Нигерии. В прошлом году, когда он перестал попадать в состав английского Leicester City, а договоренности об аренде в ЦСКА еще не было, Муса поехал в родную Нигерию и открыл бензозаправку под брендом MYCA-7 в городе Кано, пишет The Daily Mail. Город выбран не случайно. Отсюда он в 2010 г. уехал в Европу, отыграв за местный клуб Kano Pillars. В виде рекламы футболист лично заправлял машины клиентам. Это уже вторая заправка 25-летнего Мусы, еще у него есть фитнес-центр и вложения в недвижимость.

В 2012–2016 гг. Муса выступал за ЦСКА, но был продан за 19,5 млн евро Leicester City, ставшему чемпионом Англии. Но пробиться в основной состав команды-чемпиона Муса не смог. «В Leicester City ждали, что он продолжит забивать столько же, сколько забивал за ЦСКА, – сказал экс-нападающий сборной Нигерии и английского Arsenal Нванкво Кану в интервью Sport24. – В АПЛ это непросто. Кроме того, Leicester City постоянно меняет тренеров. Может получиться так, что игрок однажды просто не подойдет под схему нового тренера».

В начале этого года ЦСКА договорился об аренде Мусы до окончания сезона. Сама аренда бесплатна, но клуб обязался выплачивать бонусы Leicester City.

В мае этого года Муса снова уехал в Нигерию и занялся благотворительностью в Кано. Вместе с приятелем, футболистом Шеху Абдуллахи, тоже когда-то игравшим в Kano Pillars, они раздавали беднякам деньги и рис в упаковках с портретом Мусы. На этом футболист не остановился и выкупил из долговой тюрьмы 40 соотечественников.