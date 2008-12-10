Антуан Гризман

Нападающий сборной Франции

На Евро-2016 Антуан Гризман стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим игроком. За два года до этого Atlético Madrid выложил за него 30 млн евро. Продлевая контракт в 2016 г., клуб сделал все возможное, чтобы удержать игрока у себя. Он согласился повысить зарплату с 7 млн евро до 10 млн евро, писал L’Equipe, и увеличил стоимость отступных за игрока до 100 млн евро. Но Manchester United был готов приобрести Гризмана и на этих условиях. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Atlético Madrid допустил нарушения в трансферах молодых футболистов, и ему запретили регистрировать новичков вплоть до 2018 г. Уйди Гризман, заменить его было бы невозможно. Он усовестился и остался. И выиграл в 2018 г. вместе с командой Лигу Европы, забив в финале два мяча.

В этом году объявился новый претендент на Гризмана. Месси заявил, что с удовольствием сыграет с французом в Barcelona, а источники в клубе уверяли, что для Гризмана зарезервирован его любимый 7-й номер. Интрига, перейдет Гризман или нет, сохранялась почти до начала ЧМ-2018. За считанные дни до мундиаля испанская газета ABC сообщила, что он не планирует уезжать из Мадрида в мятежную Каталонию. А его зарплата пробьет потолок в 20 млн евро.

Успех на Евро-2016 принес Гризману и любовь спонсоров. До чемпионата у него были личные контракты с Puma и производителем наушников Beats. Потом он стал рекламировать Head & Shoulders, Gillette, Huawei, швейцарские часы HYT… Гризман успевает заниматься и другими проектами, не очень денежными, зато интересными и имиджевыми. Он озвучил Супермена для французской версии мультфильма «Лего: Бетмэн», написал автобиографию «За улыбкой», а для детей выпустил серию книжек Campeón!, в которой рассказывает, как стал футболистом.