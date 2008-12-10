Гильфи Сигурдссон

Полузащитник сборной Исландии

Когда исландца Гильфи Сигурдссона покупали Tottenham в 2012 г. и Swansea City в 2014 г., его трансфертная стоимость не дотягивала до 10 млн фунтов. А в 2017 г. Everton выложил за 27-летнего футболиста целых 45 млн фунтов. Перед этим владельцы клуба отказали Leicester City, предлагавшему за Сигурдссона 35 млн фунтов, потому что хотели получить 50 млн. Прежде рекордом для Swansea считалась продажа Вильфирада Бони Manchester City в 2015 г. за 28 млн фунтов.

Сигурдссон не смог закрепиться в основе своего первого взрослого клуба, английского Reading, и был отдан в аренду. В 2010 г. его купил немецкий Hoffenheim. Там Сигурдссон провел неплохой первый сезон: девять голов и две передачи в 27 матчах. Но новый наставник клуба Хольгер Станиславски не поверил в исландца, и на второй сезон он перестал регулярно попадать в основу. В январе 2012 г. его и вовсе сдали в аренду до конца сезона английскому Swansea City.

Там он стал любимцем болельщиков – за полсезона семь голов и четыре передачи в 18 матчах. А по окончании сезона подписал двухлетний контракт с Tottenham. Но в лондонском клубе Сигурдссон не блистал – восемь голов и четыре передачи в 58 матчах. «Ответ прост: в него не верили. Гульфи – игрок, вокруг которого нужно строить команду, как Оскар или Мата, – объясняет Sports.ru. – Свою лучшую игру парень показывает только при игре на «чистых» мячах». К тому же он любит играть в центре поля, а в Tottenham его ставили в основном на левый край.

В 2014 г. Сигурдссон вернулся в Swansea City и расцвел: 37 голов в 131 матче. Но в 2017 г., за год до окончания контракта с валлийским клубом, он решился на переход в состав девятикратного чемпиона Англии, ливерпульского Everton. «Многим игрокам приходится принимать такое решение, как Гильфи Сигурдссону, – описал эту ситуацию тренер «лебедей» Пол Клемент. – Он хочет быть маленькой рыбкой в большом пруду или громадной рыбиной в маленьком пруду?» (цитата по Championat.com). По оценке Daily Mirror, в Everton он зарабатывает 150 000 фунтов в неделю против 80 000 в валлийской команде.