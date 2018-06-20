Гранит Джака

Полузащитник сборной Швейцарии

Брат пошел на брата – именно так можно сказать о футбольной судьбе Гранита Джаки. Гранит, которому сейчас 25-лет и его брат Таулант, который на три года старше, родились в Швейцарии в семье иммигрантов из Албании. Оба стали футболистами, оба начали карьеру в Basel, оба выступали за молодежную сборную Швейцарии. Но Таулант до сих пор играет в Basel. А Гранита в 2012 г. этот клуб продал за 8,5 млн евро в Borussia Mönchengladbach. В 2016 г. его перекупил Arsenal за 45 млн евро (данные Transfermarkt).

«Мне нравится стиль футбола в Премьер-лиге, он агрессивный, мне нравится то, как играет в футбол Arsenal», – говорил Джака-младший Euronews. А тренерам швейцарской сборной нравится Гранит. Но старший брат не смог пробиться во взрослую сборную и с 2014 г. играет за историческую родину, Албанию. Время от времени братья выходят на поле друг против друга. Например, на Евро-2016. Их мама пришла поддержать сыновей в футболке с флагом, составленном из половинок флагов обеих стран. В России братья не столкнутся – сборная Албании отбор не прошла.

Судьбу заработанных ими денег братья предлагают решать родителям, рассказывал Гранит Eurosport несколько лет назад: «Мы молоды и не умеем распоряжаться деньгами, которые могут быстро закончиться. Если кто-то считает себя лучше других, потому что у него больше денег на банковском счете, он может все потерять. Семья – наша главная роскошь <…> Мы всем обязаны родителям, и поэтому нам хочется что-то отдать им. И мы отдаем – каждый месяц мы отдаем часть своего дохода». Гранит уверяет, что оба брата отправляют домой 80% полученных денег. А получает он в Arsenal около 100 000 фунтов в неделю.