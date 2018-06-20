Хавьер Эрнандес

Нападающий сборной Мексики

Прозвище Chicharito Хавьер Эрнандес получил в честь отца. В детстве тот был полным ребенком с пронзительно-зелеными глазами. Вот его и прозвали «горох» - Сhícharo. А сын стал «горошком» – Chicharito.

Профессия футболиста у него наследственная. Отец был в составе сборной Мексики на домашнем ЧМ-1986 (хотя на поле так и не вышел), а дед Томас Балькасар играл на ЧМ-1954 и считается легендой мексиканского Guadalajara. В этом клубе Чичарито и начинал карьеру. Как отец и дед, он выбрал амплуа нападающего.

Сезон 2007/2008 чуть не прервал карьеру Эрнандеса. От «Горошка» как от представителя футбольной династии ждали многого, между матчи проходили один за другим, а ему не удавалось забить ни одного гола. От ухода из профессии удержали его родные. Не зря – следующий сезон Эрнандес начал отменно. А в 2010 г. забил свой первый гол на ЧМ в ворота Франции.

Игроки Guadalajara, может быть, не слишком известны по всему миру, но в Мексике они суперзвезды. Однако амбиции Эрнандеса простирались дальше. В 2010 г. он отправился покорять Европу, за 7,5 млн евро (данные Transfermarkt) перейдя в Manchester United.

Сделка была настолько секретной, что даже дед считал, что Эрнандес уехал путешествовать по США, пишет сайт UEFA. Алекс Фергюсон позже признавался, что начни он переговоры после, а не до ЧМ-2010 и пронюхай о них другие клубы, ценник взлетел бы в два-три раза.

В дебютном сезоне Эрнандесу удалось забить более 20 голов. Такой результат в Manchester United до него смог продемонстрировать только Рууд ван Нистелрой. Пошли разговоры, что его не прочь переманить другие клубы. В 2011 г. он подписал новый контракт с MU, на этот раз с зарплатой 80 000 фунтов в неделю.

После ухода Фергюсона Эрнандеса в 2014 г. сдали в аренду Real Madrid за 3 млн евро. Следующий сезон он отыграл уже в Bayer 04, выложившем 12 млн евро. В 2017 г. перешел в лондонский West Ham за 16 млн фунтов. А в этом году его агент Эдуардо Эрнандес говорил, что ищет клуб, где его подопечный смог бы «играть как можно чаще». В мае ESPN сообщил, что 30-летним Эрнандесом интересуются клубы американской лиги MLS, Китая и Турции. West Ham якобы готов расстаться с ним, если ему предложат сравнимую с заплаченной за трансфер сумму.