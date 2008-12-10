Каспер Шмейхель

Вратарь сборной Дании

Чемпионат мира для вратаря сборной Дании не только счастье, но и тяжкий груз. Каспер идет по стопам своего легендарного отца, голкипера Петера Шмейхеля, прославившегося своей игрой за Manchester United и сборную страны. Его не раз видели на трибунах во время матчей сына.

Проклятие Каспера – постоянное сравнение с отцом. В 2014 г. Шмейхель-младший на последней минуте матча с Yeovil Town добежал до чужой штрафной и отправил головой мяч в ворота соперника (мяч отскочил, но Крис Вуд добил его и сравнял счет – 1:1). Его отец тоже забивал мячи с игры: например, в матче Manchester United против волгоградского «Ротора» в 1995 г.

Каспер стал чемпионом Англии в составе Leicester City. Но его отец – пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов в составе Manchester United. И еще у отца есть золото за чемпионат мира 1992 г. А у сына пока ни одного сравнимого по престижности трофея, очередная надежда – на чемпионат мира в России.

По данным Transfermarkt, в 2009 г. Каспер был куплен Notts County за рекордные для клуба 1,5 млн фунтов. Leicester City в 2011 г. он обошелся в ту же сумму. В остальные клубы он приходил как свободный агент или на правах аренды. Его отец тоже переходил как свободный агент. Исключение – Manchester United, который мог заплатить 0,5–0,8 млн фунтов. Но в 1991 г. фунт был дороже, а расценки в футболе совсем иные.

В 2016 г. Каспер договаривался о продлении контракта с Leicester City до 2021 г. До этого он зарабатывал в неделю 35 000 фунтов, писала Daily Mirror. Эту сумму удалось в ходе переговоров поднять в два с лишним раза, и сейчас он каждую неделю получает от клуба 80 000 фунтов, то есть 4,2 млн фунтов в год.