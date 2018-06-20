Кейлор Навас

Вратарь сборной Коста-Рики

27 мая Кейлор Навас отпраздновал круглую дату. С момента перехода в 2014 г. в Real Madrid он одержал 100 побед, сыграв 141 матч. Real в этом году стал первым клубом в мире, трижды подряд победившим в Лиге чемпионов. Все три сезона ворота клуба защищал Навас, ставший, таким образом, первым голкипером в истории Лиги чемпионов, завоевавшим три кубка подряд. Кстати, тренер мадридцев Зинедин Зидан в этом году в финале против Liverpool выпустил на поле точно такой же состав, что и в прошлогоднем финале против Juventus.

Навас был на недавнем кинофестивале в Каннах на премьере документального фильма о самом себе. Лента неспроста называется «Человек веры». Навас ревностный католик. С восьми лет он встает на колени перед каждым матчем и молится, писал «Советский спорт». Больше всего ему нравится фраза из «Послания к Галатам»: «Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым».

Имя себе Навас сделал, играя за сборную своей страны. Когда на ЧМ-2014 сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала, голкипером заинтересовался Real Madrid. Если в 2012 г. валенсийский Levante купил Наваса за 150 000 евро (данные Transfermarkt), то мадридцы в 2014 г. выложили уже 10 млн евро. Это стало рекордным трансфером в истории Levante.

Навас тогда увеличил свою зарплату с 250 000 евро до 1,8 млн в год после уплаты налогов. В 2015 г. им заинтересовался Manchester United. Переход не состоялся, но Навас воспользовался случаем, чтобы в следующем году при продлении контракта попросить увеличить зарплату до 4,4 млн евро в год – столько ему предлагали англичане.

В прошлом году в эфире испанской радиопередачи El Larguero Навас, которому сейчас 31 год, заверил, что не стремится в скором времени завершить карьеру. Он знает игроков старше себя, которые по физической форме дадут фору молодежи, и постоянно следит за собой. На вопрос ведущего, хотел бы он окончить карьеру в Real Madrid Навас ожидаемо ответил «да»: «Я был рожден для того, чтобы играть за Мадрид, поэтому я здесь».

Ходят слухи о замене Наваса на более молодого вратаря. Он недавно сам шутил по этому поводу, мол, вопрос снят, у команды теперь новый вратарь: сделав короткую стрижку, он стал другим человеком.