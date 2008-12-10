Лионель Месси

Нападающий сборной Аргентины

«К голове Месси приставлен револьвер, который называется чемпионатом мира, – цитирует «Спорт-экспресс» вышедшую в апреле книгу тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли. – Если Лео его не выиграет, прозвучит выстрел. Поэтому он не может наслаждаться своим талантом в полной мере».

Месси скоро исполнится 31 год, и вместе с Barcelona он выиграл все мировые трофеи на клубном уровне, пять раз признавался лучшим футболистом мира. Месси – лучший бомбардир в истории Barcelona и сборной Аргентины. Но со сборной он выиграл лишь Олимпиаду в Пекине в 2008 г. Два года назад Месси вообще хотел уйти из сборной после очередного поражения в Кубке Америки. Его с трудом уговорили остаться. К этому надо прибавить то, с каким трудом сборная Аргентины прошла отбор на ЧМ-2018, и горячность болельщиков.

Forbes считает Месси самым высокооплачиваемым футболистом в мире. После продления в ноябре 2017 г. контракта с Barcelona он зарабатывает $84 млн в год. Еще $27 млн ему приносит реклама. У него пожизненный контракт с Adidas и обязательства по рекламе Gatorade, Pepsi, Ooredoo, Huawei и Hawkers.

Есть у Месси и бизнес, вести который помогает вся семья. Дела сейчас идут неважно из-за политических потрясений в Каталонии. Восемь лет назад он зарегистрировал в Барселоне холдинг Limecu España 2010, вкладывающийся в местную недвижимость. Испанское интернет-издание Crónica Global в конце прошлого года сообщило, что из-за нестабильности в регионе Месси решил заморозить новые инвестиции.

Недвижимостью занимается и названная в честь родного города футболиста El Rincon de Rosario, которой управляет его брат. В том же офисе, что и эта компания, зарегистрирована еще одна фирма футболиста, Jenbril. О ней много говорили после публикации «панамского досье», когда было доказано, что с ее помощью Месси уходил от налогов. Футболиста приговорили к штрафу в 2 млн евро и 21 месяцу тюрьмы, заключение заменили выплатой 252 000 евро. Кроме того, ему пришлось заплатить утаенные налоги.

Среди других бизнесов Месси стоит упомянуть ресторан Bellavista del Jardín del Norte в Барселоне, собственное вино Leo, именные коллекции спортивной одежды (ее производит Adidas) и солнцезащитных очков (их делает Hawkers) и долю в киберспортивном турнире efootball.pro, разработанном японской Konami, перечисляет Crónica Global.

«Я всегда верил и верю, что лучшее – впереди, – говорил Месси в интервью «Ведомостям» в 2012 г. – Жизнь уже дала мне очень многое – то, чего я достиг, семью, людей, которые меня окружают. Но мне еще надо многому учиться и многого достичь, мне есть куда развиваться».