Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии

Вряд ли капитан сборной Хорватии и игрок стартового состава Real Madrid приехал в Россию в хорошем настроении. Дело в том, что в начале июня бывший директор загребского Dinamo Здравко Мамич был осужден на 6 лет и 6 месяцев за финансовые махинации с трансферами игроков клуба – самого Модрича и Деяна Ловена. Модрич проходил по этому делу свидетелем.

Схема была простая, давал показания Модрич в 2015 г. Tottenham в 2008 г. заплатил за переход Модрича 21 млн евро. Но до Dinamo дошла половина суммы, остальная по допсоглашению была перечислена Модричу. Тот оставил себе 1,9 млн евро, остальное передал Мамичу. Но на суде в прошлом году Модрич неожиданно скорректировал показания в пользу Мамича. Того все равно осудили, а против Модрича весной 2018 г. возбуждено дело о лжесвидетельстве, сообщает eurosport.ru, полузащитнику грозит до пяти лет тюрьмы.

Пока же Модричу предстоит играть в футбол. Клубный сезон завершился для него на мажорной ноте: Real Madrid, за который он выступает с 2012 г., в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, хорват в финале провел на поле все 90 минут. В 2016 г. один китайский клуб предложил Модричу зарплату в 20 млн евро, писала испанская газета Marca. Это был рост дохода на порядок, в Real Madrid его зарплата – около 6 млн евро. Но Модрич отказался и пролонгировал договор с испанцами до 2020 г.