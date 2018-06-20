Мануэль Нойер

Вратарь сборной Германии

Для Мануэля Нойера настоящим кошмаром стал Криштиану Роналду. Вратарю, которого называют лучшим голкипером мира, Роналду заколотил девять мячей. Но не это самое обидное. Безуспешно пытаясь отразить уже третий за один матч гол Роналду, Нойер оступился и сломал левую ступню. Было это в апреле прошлого года во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

В сентябре Нойер снова сломал ту же ступню во время тренировки родного Bayern Munich. Врачи обещались поставить его на ноги к январю, но в начале года Нойер продолжал ходить на костылях, и его участие в ЧМ в России оказалось под вопросом. На место основного вратаря сборной прочили Тер Штегена. Но Нойер все-таки успел восстановиться, и главный тренер Йоахим Лёв сделал выбор в пользу 32-летнего голкипера, с которым он выигрывал чемпионат мира-2014.

Нойер начал карьеру в Schalke 04, в 2011 г. перешел в Bayern Munich за 30 млн евро (данные Transfermarkt). Есть романтическая версия этого трансфера. Еще в 2009 г. Нойер стал встречаться с Катриной Гильх, работающей в модельном бизнесе. Она переехала к нему в Гельзенкирхен, но как только представилась возможность перебраться в родной для Гильх Мюнхен, влюбленные сделали это. Менее романтическая версия заключается в том, что Нойер перерос уровень Schalke 04: за пять сезонов с клубом, титульным спонсором которого является «Газпром», вратарь выиграл два трофея, а с Bayern Munich за семь лет Нойер взял в семь раз больше.

По информации Bild, при продлении контракта в 2016 г. Нойер стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенского клуба с зарплатой, как у нападающего Томаса Мюллера – 15 млн евро в год.