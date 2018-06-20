Маркус Берг

Нападающий сборной Швеции

1994 год. В США идет Чемпионат мира по футболу. Каждую ночь семилетний швед Маркус Берг вместе с семьей и друзьями садится у телевизора и следит за матчами в прямом эфире. «В те времена шведы не числились среди фаворитов, а у их игроков далеко не все получалось, – вспоминал он на страницах дубайской газеты Sport360 накануне первенства мира в России. – Но им удалось отлично сыграть на ЧМ. Нам нужно верить, что и нам такое под силу». На ЧМ-1994 сборная Швеции дошла до полуфинала и завоевала третье место. Берг уже тогда мечтал, как станет футболистом и поедет на мундиаль. И вот он в России.

Карьера Берга – это путешествие по разным странам, сейчас он играет за клуб Al Ain из ОАЭ. А началась его карьера в шведском Göteborg. Оттуда за 4 млн евро он перебрался в 2007 г. в нидерландский Groningen (здесь и далее оценка Transfermarkt). В 2009 г. СМИ стали сватать Берга то в амстердамский Ajax, то в итальянскую Fiorentina, которая якобы готова была выложить 10 млн евро. Но в итоге такую сумму заплатил за игрока немецкий Hamburger SV.

Следующее его путешествие было в Грецию. Как свободный агент в 2013 г. Берг выбрал Panathinaikos. По информации греческого интернет-издания SDNA, он мог зарабатывать 1,1 млн евро в год. Через год «Спорт-Экспресс» сообщал, что Берг в ближайшее время может перейти в «Терек». Но он продержался до 2017 г. и выбрал такое же необычное решение. За 3,3 млн евро его выкупил клуб Al Ain из ОАЭ.

За сборную родной Швеции Берг играет с 2004 г., начиная с U19. Как считает FIFA, он превосходно справился с ролью голеадора после того, как Златан Ибрагимович решил прекратить выступать за сборную своей страны. В квалификации ЧМ-2018 Берг забил восемь мячей.