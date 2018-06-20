Неймар

Нападающий сборной Бразилии

В августе прошлого года Неймар поразил футбольный мир, перейдя из Barcelona во французский Paris Saint-Germain (PSG) за невероятную сумму – 222 млн евро (до этого самым дорогим считался переход из Juventus в Manchester United Поля Погба – 105 млн евро в 2016 г.). Тогда президент Barcelona Хосеп Мария Бартомеу заявил, что ни один клуб в мире не способен выплатить такую сумму, не нарушив принципов финансового fair play (соответствия расходов и рыночных доходов клуба). Испанская лига отказалась принимать деньги от PSG, и представители Неймара перечислили их каталонскому клубу напрямую. PSG принадлежит катарскому государственному фонду Qatar Investment Authority и, чтобы соблюсти правила UEFA, Катар заключил с Неймаром рекламный контракт на 300 млн евро, сделав футболиста послом ЧМ-2022 в Катаре, писал «Р-Спорт». Большая часть этих денег пошла на выплату Barcelona.

Болельщики запустили сайт http://neymar.counters.live, показывающий в режиме реального времени, сколько заработал Неймар с момента трансфера без учета бонусов. По подсчетам Forbes, в год зарплата и призовые Неймара составят $73 млн плюс $17 млн от рекламы. Не остался без доходов и отец футболиста. Как агент игрока он получил 40 млн евро, оценил предправления «Футбол Маркет» Юрий Белоус в интервью «АиФ».

Вместе с Barcelona Неймар выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании, но в сборной Бразилии у него пока нет больших побед (за исключением золота Олимпиады-2016).

Владеющий PSG фонд Qatar Investment Authority, конечно, по-восточному богат. Но у него есть и коммерческие соображения. Например, продажа брендированных товаров. Французская газета L'Express пишет, что в 2016 г. Nike продал около 700 000 фирменных маек PSG без имен игроков по 85 евро. С каждой клуб получает 15 евро. «Спорт-экспресс» сообщает, что в первый день трансфера у клуба раскупили 10 000 маек, в основном с фамилией Neymar. Такие майки дороже, 140 евро, из которых в кассу клуба капает 30 евро.