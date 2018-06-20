Неманья Матич

Полузащитник сборной Сербии

Родители Матича познакомились на беговой дорожке. Она была легкоатлетом, он – футболистом. Отец и стал первым тренером Матича, когда тому было 5 лет. А в 9 лет он уехал из родной деревушки Врело в Белград, учиться в академии «Раднички Обреновац». Родителей и младшего брата Матич видел только по выходным.

Характер у Матича не подарок, утверждает Sports.ru. В «Црвене Звезде» Матич провел четыре года, пока в 16 лет не поссорился с тренером и не перешел к конкуренту, «Партизану». Но и оттуда из-за напряженных отношений ушел меньше чем через год.

В итоге Матич оказался в словацком Košice. Там его заметила и сборная родной страны, и скауты Chelsea. В 2009 г. лондонцы заплатили за него 1,75 млн евро. Но в Chelsea он закрепиться не смог, был отправлен в аренду, а через два сезона и вовсе продан лиссабонской Benfica.

В 2014 г. он вернулся из Benfica в когда-то отказавшийся от него Chelsea за 25 млн фунтов. Изначально получал 60 000 фунтов в неделю, но уже через 14 месяцев клуб за отличную игру увеличил эту сумму в полтора раза до 90 000 фунтов, писала The Evening Standard.

В августе 2017 г. Матич перешел в Manchester United за 40 млн фунтов с трехлетним контрактом. С зарплатой 140 000 фунтов в неделю, не считая бонусов, он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, пишет The Daily Star Sunday. Об истинных причинах перехода он не говорит, пишет The London Evening Standard. Но признавался, что хотел бы победить свою бывшую команду больше, чем любую другую. С момента его перехода состоялось уже три игры, Manchester United одержал одну победу, Chelsea – две.

Деньги Матич тратит не только на себя, но и односельчан (во Врело живут менее 2000 человек). Матич жертвует на восстановление храмов, сооружение футбольного поля в своей бывшей школе, открытие фонтанов, музей местного футбольного клуба. Он помогал восстанавливать село после наводнения 2014 г., пишет Sports.ru. А ещё любит гасить долги односельчан, не сообщая им об этом.