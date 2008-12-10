Паоло Герреро

Нападающий сборной Перу

Когда сборная Перу в прошлом году впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира, ключевые матчи ей пришлось играть без своего лучшего бомбардира, футболиста бразильского Flamengo Паоло Герреро. В ноябре прошлого года у него в крови нашли метаболит кокаина – бензоилэкгонин. FIFA исключила кокаин из списка санкционных для игроков, но в случае с Герреро было решено, что это следы стимуляторов, и нападающий получил годовую дисквалификацию.

Это лишало его шанса выступить на ЧМ-2018. Он попытался оспорить вердикт. Вещество могло попасть в кровь случайно – например, с лекарством от простуды. FIFA сжалилась и сократила дисквалификацию до полугода. Герреро уже паковал чемоданы в Россию, но ровно за месяц до начала мундиаля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) увеличил срок дисквалификации с полугода до 14 месяцев. Отчаявшийся Герреро рванул в Швейцарию. За него просили даже капитаны сборных-соперников – Франции, Дании и Австралии. Был найден компромиссный вариант. Швейцарский федеральный суд приостановил действие решения CAS. Дело будет рассмотрено уже после ЧМ-2018. Герреро едет в Россию не как турист.

Злосчастная проба ударила и по кошельку игрока. Чилийская газета El Mercurio писала в январе, что Flamengo заморозил контракт с ним. Значит, самый высокооплачиваемый футболист в Южной Америке перестал каждый месяц получать $280 000.

Финансовые трудности не в первый раз настигают Герреро. Во Flamengo он перешел в 2015 г. как свободный агент: у бразильского Corinthians не было денег, чтобы продлить с ним контракт, сообщает USA Today. В 2012 г. Corinthians выложил за Герреро 3,5 млн евро (данные Transfermarkt). До скандала с дисквалификацией итальянский Bologna и китайский Beijing Guoan были готовы выкупить Герреро за 6 млн евро и выплачивать ему 5 млн евро за сезон, уверяет El Mercurio. Теперь многое зависит от решения суда.