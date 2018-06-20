Сон Хын Мин

Нападающий Южной Кореи

В 2015 г. Tottenham Hotspur заплатил леверкузенскому Bayer 04 за Сон Хын Мина 30 млн евро. Накануне ЧМ-2018 стоимость Сона Transfermarkt оценивал уже в 50 млн евро. То есть Сон дороже всех остальных игроков сборной Южной Кореи вместе взятых, констатирует Sports.ru. А если верить методике «Обсерватория футбола CIES», трансферная стоимость Сона – 73% от общей стоимости сборной его родины.

Сон родился в 1992 г. в южнокорейском городе Чхунчхон. Его отец был футболистом и однажды даже сыграл за сборную страны. Карьеру ему пришлось завершить в 28 лет из-за порванного ахиллесова сухожилия. Эстафету он передал сыну. Гонять мяч Сон начал в клубе Seoul. В 2008 г. переехал в Германию, сначала в молодежную команду Hamburger SV, а потом подписал контракт как профессиональный футболист. Сон стал самым молодым игроком клуба, забившим гол.

При переходе в 2013 г. в Bayer 04 он был оценен в 10 млн евро (данные Transfermarkt). В том же году он вышел против своего прежнего клуба, Hamburger, и забил три мяча. В марте этого года в Tottenham Hotspur Сон забил первый домашний гол клуба в плей-офф Лиги чемпионов с 1962 г., открыв счет в матче 1/8 финала с Juventus (игра окончилась со счетом 2:2).

У Сона есть личные мотивы стремиться к победе на ЧМ-2018: уклониться от армии. До 28 лет все мужчины в Южной Корее должны пройти 21-месячную службу. У этого закона есть исключения. Например, для добившихся успеха на международных соревнованиях спортсменов. От повинности были освобождены за победы в составе сборной Кореи Ки Сун Ен из Swansea, Пак Джи Сун, известный своими выступлениями за Manchester United, Ли Юн Пхе, игравший за Tottenham Hotspur, перечисляет The Sun.

Но Сон из-за игр в Европе пропустил и Олимпиаду в Лондоне, и Азиатские игры-2014. Если не удастся показать класс в России, то следующий шанс избежать армии выпадет Сону на Азиатских играх-2018 в августе этого года.