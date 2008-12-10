Тим Кэхилл

Полузащитник сборной Австралии

Тиму Кэхиллу 38 лет, и он один из самых возрастных игроков нынешнего чемпионата мира. Кэхилл забивал голы уже на трех мундиалях. Если удастся поразить чьи-нибудь ворота и в России, Кэхилл присоединится к компании Пеле, Уве Зеелера и Мирослава Клозе – только им удалось отличиться на четырех чемпионатах мира. Шансы у него есть. В квалификации он отметился 11 мячами, причем несколько провел фирменными ударами головой.

Путь Кэхилла в сборную Австралии был непрост. Родился он в Сиднее и скорее должен был играть в регби, но родители настояли на европейском футболе. В 14 лет он принял участие в квалификации на молодежный ЧМ в сборной Самоа U20, так как прожил три года на этом острове. Его привлек не матч, а возможность бесплатно слетать к больной бабушке на Самоа, признавался он.

Взрослую карьеру Кэхилл начал в английском Millwall, выступал за американский и китайские клубы, а в 2016 г. вернулся в Австралию в Melbourne City. По сведениям The Sunday Herald Sun, в последнем сезоне он мог бы заработать около 4 млн фунтов, но предпочел уйти обратно в Millwall, чтобы повысить свои шансы на попадание в сборную Австралии на ЧМ-2018.

Последние переходы он делал как свободный агент. В начале взрослой карьеры за него давали 1,25–2,2 млн евро, пишет Transfermarkt, оценивая нынешнюю трансфертную стоимость Кэхилла всего в 0,5 млн евро. Как минимум столько, если не в два раза больше, игрок заплатил Melbourne City за право досрочно расторгнуть контракт, уверяет The Daily Telegraph.

Кэхилл зарабатывает не только на футболе. У него есть бренд мужской одежды Cahill+, продающийся в основном в Австралии. Приносит он отнюдь не миллионы, сетует Кэхилл – на его родине одеждой много не заработаешь. Он получает деньги от рекламных спонсоров, но предпочитает становиться совладельцем компаний, бренды которых раскручивает, объяснял Кэхилл The Australian Financial Review Magazine. Так, он получил 10% в китайско-австралийской компании по производству витаминов для мужчин Vitaman и долю в фирме по производству тейпов Dynamic Tape.

У Кэхилла гражданство Австралии, Самоа и Ирландии. Он чуть было не вошел в сборную последней страны, но из-за матча за сборную Самоа FIFA запретила Кэхиллу смену спортивного гражданства. Потом Кэхилл добивался разрешения играть за Австралию – и в 2004 г. наконец его получил: в правилах были сделаны послабления для тех, кто выступал за юношеские сборные других стран.