Как пес Пиклз вошел в историю футбола

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В 1966 г. чемпионат мира по футболу спасла домашняя собака. До турнира в Англии оставалось меньше четырех месяцев, а вручать победителю было нечего. Главный футбольный трофей, кубок Жюля Риме, был украден в самом центре Лондона.

Случилось это так. Кубок выставили на экспозиции «Спорт в марках» в Вестминстер-Холле. Меры безопасности были очень строгие: перевозили кубок в бронированной машине, на выставке рядом с трофеем постоянно находились два охранника. Выставка открылась в субботу, а воскресенье был выходной и доступа у посетителей на выставку не было. Раз нет людей, то к чему дежурить, подумали охранники. Один из них позже рассказал, что во время обхода в 11 утра кубок был на месте, а в полдень – уже нет. В Вестминстер-холле в тот день шла воскресная служба методистов, кто-то под видом прихожанина вошел в здание, через черный ход проник на выставку, взломал витрину и спокойно ушел.

Детективы Скотленд-Ярда получили два абсолютно непохожих друг на друга описания мужчины. Почесали затылки и выпустили ориентировку с усредненным портретом.

В понедельник глава английской футбольной ассоциации Джо Мирс получил требование выкупа – 15 тысяч фунтов, или кубок пойдет в переплавку. Мирс настолько перенервничал, что слег в постель. В пятницу на встречу с вымогателем поехал под видом помощника Мирса полицейский. Вымогатель не заметил подвоха и был схвачен. Увы, кубка при нем не оказалось. Арестованный клялся, что он всего лишь посредник, соблазнившийся 500 фунтами.

Отчаявшись, английская ассоциация футбола втайне заказала ювелирам дубликат кубка. Однако использовать его не пришлось. В воскресенье вечером 26-летний портовый грузчик Дэвид Корбетт вышел из дома, чтобы позвонить из телефона-автомата и заодно выгулять пса, дворнягу по кличке Пиклз. Во время прогулки пес внезапно рванул под куст рядом с соседской машиной и принялся обнюхивать какой-то сверток, туго перевязанный веревкой и запакованный в газету.

Это вполне могла оказаться бомба, например Ирландской освободительной армии. Но любопытство пересилило. Корбетт надорвал упаковку и сообразил, что нашел. В полицейском участке сержант поначалу не поверил: «По мне не очень-то это похоже на кубок, сынок». Зато потом приехали сыщики из Скотленд-Ярда и Корбетт с ужасом обнаружил, что его считают главным подозреваемым в краже.

Обвинений ему так и не предъявили, а Пиклз стал национальным героем. Пес получил несколько наград и титулов «Собака года», несколько приглашений из других стран (отвергнутых, иначе пришлось бы по возвращении держать его полгода на карантине), сыграл в фильме «Шпион с холодным носом». В том году сборная Англии первый и единственный раз в истории стала чемпионом мира. Пиклза и его хозяина пригласили на торжественный банкет, где пес успел пометить стену возле лифта. Но никто не ругался.

Корбетт благодаря псу получил от страховой компании и разных жертвователей около 6 000 фунтов. Это большие деньги по тем временам, которые позволили ему купить новый дом. Мог Корбетт заработать и больше, если бы не трагическая случайность. Пиклз через год после подвига погнался за кошкой, зацепился поводком за ветку дерева и задохнулся.

Кстати, дубликат кубка в 1997 г., выставленный на аукционе Sotheby's с начальной ценой 30 000 фунтов, был выкуплена FIFA за 254 000 фунтов и выставлен сейчас в музее ассоциации.