Кто придумал чемпионат мира по футболу

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В начале ХХ в футбол, придуманный англичанами, стал набирать популярность по всем миру. Первый международный матч (если не считать встреч сборных Англии и Шотландии) был сыгран в мае 1904 г. между Францией и Бельгией в Париже. В том же месяце в этом городе была основана FIFA, возглавил которую менеджер французской сборной Робер Герен.

В те годы отношения между собой футбольные державы выясняли на Олимпиаде. Сначала матчи были неофициальными, но в 1908 г. вошли в программу Игр. Участвовать в них могли в соответствие с духом Олимпиады, только любители. И руководители FIFA увидели нишу для себя – турниры по футболу для профессионалов. Идея провести чемпионат мира по футболу прозвучала уже на одном из первых заседаний руководства FIFA, но денег у ассоциации на столь масштабное мероприятие не было.

Собрать профессиональные сборные мира на один чемпионат впервые удалось Жюлю Риме, который возглавил FIFA в 1921 г. Сам он в футбол не играл, что не помешало ему в еще в 1897 г., в возрасте 24 лет, основать спортивный клуб Red Star в Париже. Среди разных видов спорта много внимания там уделялось экзотическому по тем временам футболу. Риме был среди основателей FIFA и возглавлял Французскую федерацию футбола. FIFA он руководил в течение 33 лет.

В футбольном турнире на Олимпиаде в 1924 г. участвовало уже 22 любительские команды. Риме и его окружение поняли: футбол становится все популярнее и у него хороший коммерческий потенциал.

В 1928 г. конгресс FIFA принял историческое решение о проведении первого чемпионату мира по футболу. Хозяевами нового чемпионата захотели стать пять стран: четыре европейских и Уругвай. Функционеры FIFA выбрали именно Уругвай. Во-первых, власти южноамериканской страны согласились потратиться, чтобы привести стадионы в порядок. Во-вторых, в стране был большой интерес к футболу, так как сборная Уругвая взяла золото на Олимпиадах в 1924 и 1928 гг.

В FIFA не подумали только об одном – как европейским сборным добраться до Уругвая. В последний момент выяснилось, что ни одна из приглашенных (отборочного турнира не было) европейских стран не готова оплатить своим футболистам дорогу туда и обратно. В конце концов Риме удалось уговорить четыре европейских страны: Францию, Бельгию, Румынию и Югославию. Французы, бельгийцы и румыны поплыли в Уругвай вместе с Римэ на корабле Conte Verde, захватив по пути еще и бразильцев. Югославам не хватило мест и они поплыли отдельно. Компанию им должна была составить сборная Египта, но она из-за шторма опоздала к отплытию.

На первом чемпионате мира играли 13 команд с трех континентов: четыре европейских, семь южноамериканских и две североамериканские. Первым чемпионом мира стала сборная Уругвая, одолевшая в финале Аргентину 4:2.