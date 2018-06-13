«У меня два образования. Первое – богословское». Монолог Забиваки

Актер Сергей Степанов рассказывает о том, как превращается в волка и что общего у театра и футбола

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости

«На кастинге талисманов мне сначала понравился яркий красный костюм кота. Я даже про себя подумал: «Все, буду котом». Но мне сказали, что я буду Забивакой. Я сначала сопротивлялся, а потом влез в костюм и сразу вжился в роль.

Когда Забивака выиграл зрительское голосование и стал талисманом, то я пережил непередаваемые эмоции. Помню, что в тот момент не мог сдерживать свои эмоции — хотелось петь и со всеми обниматься. Приехал домой и долго не мог уснуть.

Когда я надеваю костюм, то становлюсь волком. Какой Забивака для меня? Молодой волчонок, будущий лидер. Задиристый, но не заносчивый. У него большие планы на жизнь. Он очень активный, общительный и, конечно, обаятельный. Очень добрый и сильный не только физически, но и по духу.

Недавно поймал себя на мысли, что стараюсь в жизни быть похожим на него. Я даже предложение своей девушке делал в этом костюме. У меня в тот день был выходной, но меня срочно вызвали на стадион. И я решил что это судьба – сделать предложение в образе Забиваки. Я добился невероятного эффекта неожиданности и услышал твердое «да». Вот так я воспользовался служебным положением.

У меня два образования. Первое богословское, а по второму диплому, который я получил в ГИТИСе, — артист музыкального театра.

В ГИТИСе нам поставили не только голос, но научили актерскому и сценическому мастерству. Это помогает мне в жизни, ведь немного актеров умеют петь и двигаться одновременно. Я это понял, когда оказался в детском театре и получил роль Маугли. Хорошо знакомый мне образ, потому что в детстве любил лазить по деревьям. Еще с ребятами в деревне играли в футбол. Рубились 12 на 12. Я был нападающим. Любил забить красиво.

Моя первая большая роль — это Тотошка в «Волшебнике Изумрудного города». Когда спустя десять лет я попал на кастинг ребят, которые должны были работать в костюме талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA в России и Кубка Конфедераций, то мне пригодился тот опыт. У Тотошки тоже был массивный костюм, но не ростовая кукла, как у Забиваки. В ней, конечно, работать тяжелее. Все движения нужно делать шире, иначе они не заметны.

Кубок Конфедераций запомнился потрясающей атмосферой. Это большой праздник, и я понимал, что являюсь его частью. Старался передать болельщикам свой драйв. Даже когда фотографировался с ними, то строил рожицы подстать эмоциям в тот момент. Моего лица не видно, но энергетика ведь чувствуется.

Конечно, я навсегда запомню церемонию открытия того турнира. Я летел над стадионом в импровизированном облаке. Это было непросто, но ощущения невероятные. Мы репетировали примерно неделю. Работал не только я, а команда специалистов.

Что общего у театра и футбола? Зритель. Футболисты и актеры — публичные люди, и им приходится на публике доказывать свое мастерство, доставляя людям удовольствие. И в театр и на футбол люди приходят за эмоциями».

*Данный текст был опубликован в выпущенном в 2017 г. оргкомитетом «Россия-2018» альбоме о Кубке Конфедераций-2017.