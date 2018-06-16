Поезд без огня

Три тонны удобренья для вражеских полей:

Сорок человечков иль восемь лошадей.

Я. Гашек

Стишок, вынесенный в эпиграф, вольноопределяющийся Марек из романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» собирался сделать на стене теплушки, если его отправят на фронт.

В 1987 г., когда меня отправляли служить срочную службу из Москвы в Полтаву, я, проведя в армии всего двое суток - на сборном пункте и в поезде, еще даже не надев военную форму, - написал подруге письмо на восьми страницах, состоявшее только из цитат из Гашека и аналогичных примеров из моей только начавшейся службы.

«Наконец наступил момент, когда всех распихали по вагонам из расчета сорок два человека или восемь лошадей. Лошади, разумеется, ехали с большими удобствами, так как могли спать стоя», – писал Гашек.

Советских призывников в количестве 108 человек 31 год назад запихнули в плацкарт на 54 места. Я ехал с комфортом: в одиночестве на третьей багажной полке.

Россия, выдвигая свою кандидатуру на проведение ЧМ-2018, обязалась, среди прочего, обеспечить бесплатный проезд по железной дороге между городами проведения матчей. Сначала речь шла только о болельщиках (российских и иностранных) с билетами, но позже эту услугу распространили и на журналистов. И болельщиков, и журналистов перевозят купейными вагонами, количество поездов ограничено и места нужно было бронировать заранее. Мы с фотографом «Ведомостей» Евгением Разумным выбрали поезд в Саранск – посмотреть, что представляет из себя самый неожиданный город, выбранный для проведения матчей ЧМ-2018, и как его преобразят горячие перуанские болельщики, отправившиеся в столицу Мордовии на матч Перу-Дания.

Конечно, я не ожидал, что поезда для ЧМ окажутся «дембельскими» – то есть с пассажирами в пьяном угаре, не знающими границ: все-таки купе, а не плацкарт, плюс наши суровые правоохранители, мобилизованные для охраны порядка. Но на какую-то экзотику – вроде братаний болельщиков и «вагонных споров» до утра я все же надеялся. Но оказалось, что организаторы еще на этапе бронирования мест развели журналистов и болельщиков. Так что мы с Евгением оказались в новом и вылизанном вагоне с аккуратно застеленными кроватями (сухим! бельем), наполненном серьезными журналистами из России, Перу и даже Норвегии.

Так что извините, ничего «зажигательного» про поезд болельщика рассказать вам не могу. Но, как говорится, отсутствие новостей – уже хорошая новость.