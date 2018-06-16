Красно-белый Саранск

И не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,

не моргнув,

паспорта датчан

и разных

прочих

шведов.

В. Маяковский

Саранск появился в списке городов, принимающих матчи ЧМ-2018, по личной прихоти тогдашнего президента FIFA Зеппа Блаттера, рассказывал мне заслуживающий доверия источник в федерации. Блаттер пришел в FIFA в 1975 г., став 11-м штатным сотрудником организации – такой маленькой она тогда была (Блаттер любил шутить: «Когда пришел я, в FIFA стало можно организовать футбольную команду»). А когда стал президентом, то превратил FIFA в богатейшую и самую крупную международную организацию на планете. Подобно папе Иоанну Павлу II, стремившемуся посетить с пастырскими визитами как можно большее число стран (всего папа побывал более чем в 130 государствах), Блаттер стремился принести «большой футбол» в как можно большее число новых стран. Отсюда чемпионаты мира в Японии и Корее, ЮАР, России и Катаре. Когда Блаттер узнал, что в России есть территория, заселенная угро-финским народом, он якобы заявил: «Мне не важно, в каких еще городах России пройдет чемпионат мира, но в Саранске он должен пройти обязательно». Чтобы иметь возможность заявить, что он принес ЧМ и на угро-финскую землю. И вот Блаттера в FIFA уже нет, а чемпионат мира в Саранске – есть.

И если бы Блаттер оказался 16 июня в Саранске, он явно бы не пожалел о своем решении. Главным преимуществом Саранска для проведения матчей ЧМ называлась компактность – от железнодорожного вокзала до центра города и нового стадиона на берегу реки Инсар можно дойти пешком. В субботу весь центр Саранска стал пешеходным и красно-белым – в таких цветах играют и сборная Перу, и сборная Дании. Перуанские болельщики были в подавляющем большинстве, устроили многотысячную демонстрацию с песнями – от Соборной площади по Большевистской улице. Красно-белые островки датчан тоже были, но они просто терялись в красно-белом перуанском море. Жители города с радостью фотографировались и с теми, и с другими.

Саранцам исключительно повезло, что жребий отрядил в их город именно сборную Перу. Тысячи позитивных и темпераментных латиноамериканцев создали в городе потрясающую радостную и солнечную атмосферу, которую Саранск раньше вряд ли когда-либо испытывал. Ни одного пьяного (при том что пиво и другие спиртные напитки в центре города продаются, только ни в стеклянной таре), ни одного агрессивного взора.

1/29 Евгений Разумный / Ведомости 1/29

А как перуанцы болеют! 45-тысячный стадион в Саранске оказался заполненным почти до отказа (40 502 зрителя – не продавались билеты в сектор над журналистской трибуной, была полупустой часть VIP-лож и один угловой сектор), и датчане играли как будто в гостях. Что не помешало им выиграть 1:0. Не знаю, что случилось с посещаемостью в Екатеринбурге на матче Египет-Уругвай, но атмосфера на полной «Мордовии Арене» была потрясающей – ей богу, еще более заводящей, чем на 96-тысячном Camp Nou, когда Barcelona на моих глазах разгромила Malaga 4:1, а Месси сделал хет-трик. Может, и мордовские мальчишки, которым посчастливилось увидеть матч Перу-Дания, поймут, как в будущем нужно поддерживать сборную России. Такой чемпионат мира нам нужен!

Единственная ложка дегтя - логистика входа/выхода со стадионов. Обескураживающие на фоне прекрасно организованного зрелища проблемы были и в «Лужниках», и на «Мордовии Арене». Причем вызваны они, как мне кажется, не российскими организаторами, и даже не нашими правоохранителями, а требованиями FIFA. Но прежде чем делать окончательные выводы, надо посетить еще пару стадионов.