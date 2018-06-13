Восторг и отчаяние. Гнев и ликование
Самые яркие эмоции болельщиков на чемпионатах мира по футболу
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Bob Thomas/Popperfoto/Getty Images
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ЧМ-1930 в Уругвае. Страна-хозяйка стала победителем турнира. На фото восторженные аргентинцы отмечают победу национальной сборной над США со счетом 6-1 в матче полуфинала
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